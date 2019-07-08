На II Европейские игры было продано 213 тыс. билетов - Ковальчук

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На соревнования II Европейских игр - 2019 в Минске было продано 213 тыс. билетов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Из 213 тыс. проданных билетов 12,7 тыс. было продано для иностранных туристов. И были приглашены различными общественными организациями еще около 7 тыс. иностранных представителей для участия в соревнованиях", - сказал Сергей Ковальчук.

Кроме того, операторы организовали туры в Минск во время II Европейских игр еще для 15 тыс. зарубежных гостей. "Это мы не берем гостей из ближнего зарубежья - России, Украины, Казахстана. Были туристы из Китая. Мы сегодня видим официальную цифру - 35 тыс. туристов. Это без учета тех людей, которые приезжали в страну сами", - отметил министр.-0-