На информчасы в школы нужно приглашать известных людей - Минобразования

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На информационные часы в школы и гимназии нужно приглашать известных людей. Такое мнение высказал на республиканском семинаре-практикуме начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Минобразования разработало методический инструментарий по реализации школы активного гражданина, на сайте ведомства размещены рекомендации по проведению информчасов. Но также стоит искать новые формы работы самим педагогам, проявлять инициативу. Приглашение известных людей в школы внесет в мероприятие новизну и будет интересно учащимся. "Необходимо по-новому взглянуть на проведение в учреждениях образования еженедельных информационных часов для ребят и приглашать в них участвовать представителей республиканских органов госуправления, общественных деятелей и медийных персон. Кроме того, при составлении планов шестого школьного дня нужно учитывать пожелания и интересы учащихся и их родителей. Чаще привлекать последних (особенно отцов) к участию в мероприятиях", - отметил Эдуард Томильчик.

Он акцентировал внимание и на важности на всех уровнях образования наладить взаимодействие с семьей для формирования у молодых людей мотивации к ведению здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в сети. "Необходимо обучать детей и подростков противостоять кибербуллингу, троллингу и иным негативным явлениям виртуальности. Формирование информационной культуры участников образовательного процесса - важнейшая составляющая воспитательной работы в школах и гимназиях", - добавил представитель Минобразования.

Республиканский семинар-практикум "Современные подходы к реализации Программы непрерывного воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы" в Витебске собрал директоров учреждений среднего и дополнительного образования, областных институтов развития образования. Всего около 200 участников.-0-