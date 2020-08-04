На избирательных участках созданы все необходимые условия - наблюдатель

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проведении досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, которое проходит с 4 по 8 августа включительно, на избирательных участках созданы все необходимые условия для наблюдения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель участка №9 города Жодино Инна Гайдучек.

Инна Гайдучек выдвинута для наблюдения от граждан путем сбора подписей. Аккредитацию она прошла в первый день этой процедуры. "Я впервые принимаю участие в избирательной кампании в таком качестве. Конечно же, заранее изучила избирательное законодательство и сейчас могу сказать, что нашем участке все, что требуется по закону, было соблюдено. Участок открылся ровно в 10.00, все наблюдатели, даже те, кто по очередности сегодня не смог присутствовать непосредственно на участке, имели возможность убедиться в законности всех процедур. Урна опечатана, ничего лишнего нет, все обеспечены необходимыми дезсредствами", - отметила Инна Гайдучек.

В Минске наблюдатели также говорят о том, что открытие участков прошло без нарушений. Татьяна Кобзарева, наблюдатель участка №71 в Минске, выдвинута путем сбора подписей. "При опечатывании урны присутствовали все члены избирательной комиссии и три наблюдателя, которые первыми аккредитовались на участке. В 10.00 участок открылся, и уже в первые минуты работы пришли избиратели", - рассказала она.

Избирательные участки в дни досрочного голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-