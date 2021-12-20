На каникулах спортзалы столичных школ будут работать до девяти часов вечера

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании в Мингорисполкоме рассмотрен вопрос об организации досуга учащихся в период зимних каникул. В том числе большое внимание будет уделено активностям и спортивным мероприятиям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В период зимних каникул спортивные залы учреждений образования будут функционировать до 21.00. Запланированы соревнования круглогодичной спартакиады школьников, а также массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Продолжат работу объединения по интересам, кружки, секции, клубы, комнаты досуга, кабинеты детских и молодежных организаций, библиотеки.

В целом, как подчеркнула председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова, будет сделано все, чтобы обеспечить максимальную занятость детей, предоставить им возможность для активного отдыха, оздоровления и развивающего досуга.

"С 25 декабря по 9 января учащиеся посетят мероприятия новогодней благотворительной акции "Наши дети", станут участниками республиканского новогоднего бала во Дворце Республики. Комитетом по образованию сформирована делегация учащихся города, включены также дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети семей беженцев, учащиеся - победители олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе", - рассказала она.-0-