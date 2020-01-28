На кастинги "Мисс Беларусь-2020" пришло вдвое больше девушек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Мисс Беларусь" становится все более популярным. В кастингах на звание первой красавицы страны 2020 года приняли участие 1 850 девушек, в 2018-м их было 708, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению национального конкурса "Мисс Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания организационного комитета

По информации Юрия Бондаря, во время регионального этапа в ноябре-декабре 2019 года проведены 88 кастингов и 40 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие 1 850 участниц, тогда как в 2018-м их было 708. В основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц (в 2018-м - 196). Уже прошли два областных этапа: 25 января в Гомельской области и 26 января - в Могилевской. В Гомеле в нем приняли участие 70 девушек (31 предварительно отобрана в полуфинал), в Могилеве - 56 девушек (предварительно прошли 34).

Игорь Петришенко и Юрий Бондарь во время заседания оргкомитета

Предстоит еще четыре этапа: 1 февраля - областной отбор в Гродненской области, 2 февраля - в Брестской, 8 февраля - в Витебской, 9 - в Минской. В столице отбор пройдет 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Финал пройдет 15 мая во Дворце спорта. В бюджете Министерства культуры на его проведение предусмотрено Br300 тыс., генеральный спонсор Банк развития перечислит еще Br160 тыс. "Этих средств достаточно для проведения шоу масштаба недавно состоявшейся "Песни года", - сказал Юрий Бондарь.

Проработаны также вопросы формирования призового фонда с привлечением средств организаций, работающих в индустрии моды, красоты и здоровья.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко предложил детально обсудить подготовку к финалу "Мисс Беларусь-2020" и информационное обеспечение конкурса. "Одного ролика на ОНТ и областных телеканалах недостаточно. Наверное, надо усилить информационную составляющую в социальных сетях и, возможно, на других телеканалах", - отметил вице-премьер.-0-

Игорь Петришенко

Фото Андрея Покумейко