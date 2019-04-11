На коллегии министерств культуры Беларуси и РФ обсудят подготовку к 75-летию Победы

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет 12 апреля в Москве, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Участники заседания обсудят реализацию сводного плана сотрудничества между министерствами двух государств на 2019-2021 годы, подготовку к празднованию 75-летнего юбилея Победы в 2020 году, а также вопросы образования и студенческого обмена в сфере искусства, - отметили в Постоянном комитете. - Одной из главных тем также станет празднование в 2019 году 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и реализация основных проектов Союзного государства в 2019-2020 годах".

Речь пойдет, в частности, о ходе выполнения работ по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости и создании Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.-0-