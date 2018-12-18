На конкурс белорусско-китайских научно-технических проектов подано 47 заявок

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс совместных белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019-2020 годы поступило 47 заявок. Об этом сообщил на церемонии начала строительства Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений в "Великом камне" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Проекты соответствуют приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Конкурс проводится в том числе по таким направлениям, как информационно-коммуникационные технологии, энергоэффективность и энергосбережение, биотехнологии, химия и АПК.
"Научно-техническое сотрудничество является одним из перспективных направлений расширения взаимодействия Беларуси и Китая. Реализация проекта по созданию Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений в будущем позволит выйти на создание новых высокотехнологичных производств и предприятий как в Беларуси, так и в Китае", - отметил Александр Шумилин.
Проект создания Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений включен в программу научно-технического сотрудничества двух стран до 2020 года. В нее также включены и другие перспективные стратегические белорусско-китайские проекты: создание предприятия по производству оборудования для использования в солнечной энергетике учебного испытательного центра на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета, Китайско-белорусского центра по инкубированию инновационных проектов.-0-
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