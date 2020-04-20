На конкурс "Золотая Литера" поступило более 400 заявок

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершен прием заявок на XVI Национальный конкурс "Золотая Литера". Поступило свыше 400 заявок, из них около 300 - от региональных СМИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

В этом году в конкурсе "Золотая Литера" - 25 номинаций. Среди них появились новые - "Лучший аналитический материал" (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон). Итоги конкурса объявят в мае в канун Дня печати.

Основная цель "Золотой Литеры" - всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ. Учредитель конкурса - Министерство информации.-0-