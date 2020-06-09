На латвийской таможне произошел сбой в работе

9 июня, Лиозно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Латвийская таможенная служба проинформировала о сбоях в работе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

"По информации латвийской таможенной службы, 9 июня 2020 года приблизительно с 13.00 произошел сбой в работе серверного оборудования. В настоящий момент в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны", расположенных на белорусско-латвийской границе, на въезд в Латвийскую Республику осуществляется прием только порожних транспортных средств в аварийном режиме", - проинформировали в таможне.

По предварительной оценке латвийской стороны, минимальное время на устранение сбоя составит 4-6 часов. "Просим грузоперевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы", - подчеркнули в таможне.-0-