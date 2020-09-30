На литовской границе временно не работает погранпереход "Райгардас"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский пункт пропуска "Райгардас" на границе с Беларусью временно не работает. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

По сообщению сопредельной стороны, в литовском пункте пропуска "Райгардас" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Привалка" ) с 10.00 отсутствует электричество. В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется.

Функционирование литовского пункта пропуска планируется возобновить с 13:00.-0-