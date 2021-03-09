На май в белорусских санаториях забронировано уже более половины мест - Болбатовский

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к услугам белорусских здравниц начинает восстанавливаться, на май забронировано уже более 50% мест в санаториях. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуация контролируемая. На протяжении первого квартала, января - февраля, заполняемость санаторно-курортных учреждений - на уровне 60%. Отмечается увеличение глубины продаж на последующие периоды. На май забронировано более 50% мест в санаториях. Эти тенденции вселяют оптимизм", - сказал Геннадий Болбатовский.

Республиканский центр рассчитывает, что белорусские здравницы выйдут в этом году на объемы оказания услуг и спрос, сопоставимые с предыдущими периодами работы.

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Фото Оксаны Манчук

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