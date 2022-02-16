На "Могилевтрансмаше" рассказали, как хакеры-террористы пытались вывести завод из строя

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора завода "Могилевтрансмаш" Виталий Панков в эфире СТВ рассказал, как хакеры-террористы пытались вывести завод из строя, сообщает БЕЛТА.
"9 декабря была предпринята попытка дестабилизации работы предприятия путем нарушения программного обеспечения в заводской сети и шифрования отдельных файлов", - отметил Виталий Панков.
Но атака провалилась. "Благодаря слаженной работе наших специалистов и головного предприятия ОАО "МАЗ" своевременно были приняты меры по восстановлению программного обеспечения. На деятельности нашего завода данная ситуация не отразилась, - подчеркнул замдиректора. - Завод работает в штатном режиме. Выполнение технологических процессов не нарушено. Все оборудование работает без сбоев. Зарплата нашим работникам выплачена согласно графику без задержек".-0-