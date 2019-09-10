На мосту между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" приостановлено движение транспорта

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10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта на мосту между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" на белорусско-польской границе приостановлено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
С 10 сентября на автомобильном мосту через Свислочь между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" польская сторона ремонтирует дорожное покрытие. "В ближайшее время движение будет организовано по реверсивному принципу", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Предполагается, что ремонт продлится по 12 сентября.
Всех, кто планирует пересечение белорусско-польской границы на этом участке, просят учитывать эту информацию.-0-