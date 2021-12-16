На объектах ж/д транспорта усилен контроль за соблюдением мер безопасности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта с 16 по 18 декабря МВД проводит комплекс профилактических мероприятий. Особое внимание обращают на соблюдение гражданами мер безопасности, а также изучат техническое состояние пешеходных переходов и инженерных сооружений, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Почти 55% пострадавших на объектах железнодорожного транспорта были в состоянии алкогольного опьянения. Всего же с начала года на стальных магистралях произошло 97 несчастных случаев, в результате которых 63 человека погибли, а 34 травмированы. В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних, один из которых погиб, - рассказали в МВД. - На станциях и остановочных пунктах зарегистрировано более 60 фактов травмирования, на перегонах - более 30. Чаще всего инциденты случались с 16.00 до 24.00".

Как подчеркнули правоохранители, основные причины таких происшествий - нарушение мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

"Уважаемые граждане, не забывайте о правилах безопасного поведения на железной дороге. Помните, что категорически запрещается: ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом; пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути; подлазить под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода пути, занятого подвижным составом. Нельзя находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса, а также на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава", - напомнили в МВД.-0-