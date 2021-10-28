На Обуз-Лесновском полигоне проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Обуз-Лесновский под руководством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оборонного ведомства.

В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица. Цель сбора - выработка единых подходов к обучению должностных лиц с учетом направленности подготовки Вооруженных Сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году.

Сбор проходит в два этапа. В ходе первого - практического - участники ознакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки по предназначению и других направлений повседневной деятельности войск, выявленными в течение учебного года и различными вариантами их решения.

Участники сбора смогут ознакомиться с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях обстановки, особенностями действий специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск.

Второй этап - теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил), решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году. В конце сбора состоится заседание коллегии Министерства обороны, на которой будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2020/2021 учебном году, а также поставлены задачи на следующий год.-0-