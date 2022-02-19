На Обуз-Лесновском полигоне разыграют финальный эпизод учений "Союзная решимость"

19 февраля, Барановичский р-н /Корр. БЕЛТА/. На Обуз-Лесновском полигоне сегодня состоится финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022", передает корреспондент БЕЛТА.

В реализации розыгрыша тактического эпизода принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО республики, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России.

Согласно замыслу розыгрыша войска коалиционной группировки, отразив наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создали условия для проведения контрнаступления.

Обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Беларусь перейдут к нанесению контрудара.

Для освещения учений на полигон прибыли порядка 30 зарубежных средств массовой информации - около 60 иностранных журналистов ведущих мировых СМИ. Всего на полигоне работают более 120 представителей средств массовой информации.

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