На Октябрьской предлагают выиграть iPhone за 15 секунд

Сегодня, 3 июня, velcom | А1 анонсировал чемпионат по скоростному чатингу под названием lemon champ. 5 июня на минской Октябрьской молодые белорусы от 6 до 26 лет смогут посоревноваться в скорости набора сообщений в мессенджере Telegram. 30 участников с самыми быстрыми пальцами пройдут в финал чемпионата, который состоится 7 июня, где сразятся за призы от lemon, главный из которых – iPhone XR 64GB.
Первый этап
Чатиться участники чемпионата будут со специально разработанным Telegram-ботом. Как происходит процесс: бот присылает 300-символьный текст, который нужно быстро переписать и отправить обратно. lemon chatbot полученное сообщение перепроверит на ошибки и сообщит участнику время, за которое тот справился с заданием. Для этого на месте предлагают выбрать наиболее удобный смартфон: на базе операционной системы Android или iOS.
Участники будут соревноваться в трех возрастных группах: Z – 6–12 лет, Y – 13–17 лет, X – 18–25 лет. Тридцатку чатеров, показавших лучшие результаты в течение дня, – по десять человек из поколений X, Y, Z, – пригласят на финал чемпионата. Участники, показавшие в финале лучшее время в каждой возрастной категории, получат гигабайты интернет-трафика: 10 ГБ – для победителя поколения Z, 15 ГБ – для Y, а 20 ГБ – для X. Главный приз – iPhone XR 64GB – достанется победителю всего чемпионата. Кроме этого, организаторы обещают подготовить приятные призы и для отборочного этапа соревнований. Например, каждые полчаса будут определять промежуточных победителей с лучшим результатом за последние 30 минут. Им подарят брендированные lemon power bank.
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