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31 марта 2021, 20:15

На ОНТ рассказали, как был "слит" телефонный разговор Эйсмонт и Баскова

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире телеканала ОНТ показали расследование "Операция КГБ "Манкурты", во время которого рассказали, как были "слиты" телефонные разговоры пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт с различными должностными лицами, передает корреспондент БЕЛТА.

Как заявили в эфире телеканала, спецоперация должна была завершиться еще осенью прошлого года. Ее даже анонсировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Но, потянув всего за одну ниточку, контрразведка изобличила целую сеть тех, кто использовал все возможности, чтобы перевернуть Беларусь. Поэтому расследование затянулось.

Как оказалось, телефонные разговоры пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт с Дмитрием Басковым и помощником главы государства Николаем Латышенком, якобы "слитые" в сеть, были следственным экспериментом, инсценировкой. Таким образом в КГБ пытались вычислить того, кто сливает секретные данные, и попытка увенчалась успехом. Один из сотрудников КГБ, работавший на иностранный Telegram-канал, не мог знать о спецоперации и продавал в Польшу информацию, к которой имел доступ. Вскоре его деятельность была раскрыта.

Этим сотрудником оказался подполковник КГБ Алексей Хралович, имевший доступ к секретной информации. В Польше долгое время пытались организовать его выезд из Беларуси, в том числе через Россию. За информацию, которой якобы владел белорусский разведчик, конкурировали несколько сторон: Степан Путило и бывший силовик Игорь Макар. Последнего не в последнюю очередь интересовала и возможная стоимость этой информации. К попытке вывоза чекиста подключили также еще одного бывшего правоохранителя - Вячеслава Сидоракина.

Позже выяснилось, что судьба Алексея Храловича в Польше никого не интересует, всем было важно обладать информацией, которой он мог владеть.-0-

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