На организацию вторичной занятости учащихся и студентов предусмотрено Br6 млн

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Br6 млн заложено на финансирование мероприятий вторичной занятости студентов и учащихся. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерством труда и социальной защиты поддерживается стремление молодежи подработать в летний период. В этом году, как планируется, 25-30 тыс. студентов и учащихся смогут подработать. "Мы готовы и финансировать: Br6 млн заложено на этот год на финансирование таких мероприятий. Получить информацию о рабочих местах для молодежи можно в службе занятости по месту жительства либо в своем учреждении образования", - рассказал Олег Токун.

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович добавил, что большую работу проводит БРСМ по организации работы студенческих отрядов. И это движение развивается. Желающие принять в нем участие, заработать деньги, получить возможность трудовой, профессиональной самореализации по своему профилю могут обращаться на уровне своих факультетов, в первичную организацию БРСМ за необходимой помощью и консультацией", - сказал он.-0-