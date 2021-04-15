На Осиповичском полигоне прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Осиповичском полигоне под руководством заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Владимира Кулажина прошло батальонное тактическое учение (БТУ) с военнослужащими запаса, призванными на сбор в 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнообязанные совершили 200-километровый марш комбинированным способом с Борисовского на Осиповичский полигон и приступили к отработке широкого спектра задач. Так, накануне личный состав вел бой за удержание батальонного района обороны. Со всеми задачами военнообязанные успешно справились.

Всего в учении участвовали более 550 человек и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. Для БТУ на полигоне было установлено около 1 тыс. мишеней.-0-