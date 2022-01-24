На овощи и фрукты, которые ранее не ввозились в Беларусь, будет особый порядок цен

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен особый порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в стране твердые и полутвердые сыры. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

В сообщении говорится, что комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров в рамках постановления правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" определен особый порядок установления цен на свежие капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые. В частности, отпускные цены импортеров на данные овощи и фрукты, отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые, а также цены реализации на данные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 года №79.

"Данный порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые вступает в силу с 20 января 2022 года", - подчеркнули в министерстве.-0-