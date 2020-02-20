На переписку одного человека потрачено средств в три раза меньше, чем в 2009 году - Белстат

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепись населения 2019 года оказалась дешевле, чем десять лет назад, - на переписку одного человека было потрачено почти в три раза меньше средств. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это предварительные данные, до июля мы еще продолжаем обработку. Но у нас получилось следующее: на одного человека переписи 2019 года потрачено в условных единицах 57 центов, в 2009 году - 1 доллар 53 цента. Как это стало возможным? Привлекали спонсорские средства, работа переписчиков была безвозмездной. Доля республиканского бюджета в общих затратах на перепись составила 28,6% против 93,5% на перепись-2009", - сказала Инна Медведева.

Перепись населения Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.

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