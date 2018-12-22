На первое полугодие 2019 года запланировано 560 совместных проверок субъектов хозяйствования

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские контрольные и надзорные органы запланировали на первое полугодие 2019 года 560 совместных проверок субъектов хозяйствования. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности - заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Асташонок.

Речь идет о проверках, которые проводятся в отношении одного субъекта с участием нескольких контролирующих органов. "На первое полугодие 2019 года запланировано порядка 560 таких проверок, или около 20% от общего количества. Всего запланировано 3 227 проверок", - отметил Андрей Асташонок.

Комментируя практику применения нового подхода к внеплановым проверкам, начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности КГК Елена Горнак отметила, что это позволило кардинально снизить число проверок, в первую очередь за счет сокращения и ужесточения оснований для их назначения.

"В новых условиях назначить внеплановую проверку возможно в основном при наличии информации о совершенном нарушении законодательства или возникновении угрозы безопасности государства, жизни и здоровью граждан, использовании субъектом бюджетных средств, государственного имущества, - пояснила она. - Суть внеплановой проверки - изучение вопросов, явившихся основанием для ее проведения, в пределах компетенции конкретного контролирующего (надзорного) органа. И только у него может быть основание на проверку".

Если контролер пришел на внеплановую проверку и увидел, что в это время проводится проверка другой контролирующей организацией, он в первую очередь изучит проверяемые вопросы иного контролирующего органа. В случае пересечения сфер и проверяемых вопросов за один и тот же проверяемый период будет принято решение либо о корректировке перечня вопросов с целью исключения дублирования, либо о получении соответствующего поручения на проверку одних и тех же вопросов за один и тот же период.

Для повышения ответственности за назначение в течение года нескольких внеплановых проверок одного и того же субъекта только руководитель госоргана республиканского уровня или его уполномоченный заместитель имеет право принимать решение о назначении второй и последующей проверок.-0-

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