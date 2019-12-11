На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования

Погода
Курсы
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 декабря 2019
Минск
+2°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.3388
USD
2.1134
100 RUB
3.323
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Партизанская летопись
Страницы белорусского спорта
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Атомная энергетика
Плакаты БЕЛТА
Хроника Победы
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Новости
11:20
Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике
Общество
11:18
Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области
Президент
11:14
В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба западных и российских сил - аналитик БИСИ
Политика
11:12
Жителя Лунинца будут судить за пьяное ДТП с велосипедистом
Происшествия
11:04
Поезд сбил парня в Петриковском районе
Происшествия
11:01
В Гродненской области продавали опасные настольные светильники
Регионы
11:00
Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более Br88 тыс.
Происшествия
11:00
Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса
Общество
10:56
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
Общество
10:49
Беларусь изучает международный опыт развития и стимулирования инновационного бизнеса
Экономика
10:45
Аналитик о растущей эффективности малых стран: в международных отношениях им некуда отступать
Политика
10:41
Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат
Общество
10:40
Прокуратура: работа антикризисных управляющих в хозяйствах Гродненской области формальна и неэффективна
Происшествия
10:33
Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Общество
10:30
Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий
Политика
10:27
Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Будапешт на Турнир шести наций
Спорт
10:19
"Хороший мальчик" спас семью от пожара в США
Калейдоскоп
10:15
Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт
Общество
09:59
Послушать "Музыку добра" можно будет в Могилеве с 26 декабря
Культура
09:55
Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле
Общество
09:50
Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию
Экономика
09:50
Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси
Экономика
09:45
Волейболисты "Шахтера" проведут матч 1/16 финала Кубка ЕКВ с немецким "Юнайтед Воллейс"
Спорт
09:31
Трамп рассматривает предложение посетить Россию по случаю 75-летия Победы
В мире
09:30
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Общество
09:27
Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА
Общество
09:19
При стрельбе в Нью-Джерси погибли четыре человека
В мире
09:00
"Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне
Общество
08:53
В Браславском районе горело сенохранилище
Происшествия
08:48
Образы белорусских женщин через календарные обряды представит фотовыставка в Гомеле
Афиша
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2019, 09:30
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Около 100 молодых специалистов планируется принять на работу на БелАЭС в 2020 году
Специальности по атомной энергетике в вузах трансформируются под потребности экономики - Дулинец
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/na-pervom-bloke-belaes-nachalas-gorjachaja-obkatka-oborudovanija-10482/
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Теги
АЭС
Новости рубрики Общество
Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике
Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат
Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт
Главное
Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Лукашенко на встрече с Сергеенко и Кочановой анонсировал контакты с руководством России
Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий
В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!
Топ-новости
Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области
Совершенствуется госрегулирование в области защиты информации
Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси
Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию
Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле
Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап
Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета
Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН
Страны ЕАЭС ожидают прорыва от председательства Беларуси в союзе - Субботин
Умер Юрий Лужков
С нами интереснее
курсы
погода
тв программа
гороскоп
Темы
Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней"
Молодежная политика Беларуси
Парламент 7.0: Новый импульс
Благотворительная акция "Наши дети"
Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Социальное государство в работе
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.