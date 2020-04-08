На площадке БелАЭС приняты меры по предупреждению коронавируса - генподрядчик

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительной площадке Белорусской АЭС приняты необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

"Ситуация взята под строгий контроль, - отметил вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. - На строительной площадке проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Всем вновь прибывшим специалистам в обязательном порядке делается тест на COVID-19. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты".

На входах в здания и контрольно-пропускных пунктах на территорию стройки установлены санитайзеры, проводятся замеры температуры. "При выявлении признаков ОРВИ выдается направление в здравпункт и блокируется пропуск на проход на стройплощадку", - добавил Виталий Полянин. По его словам, все эти меры позволят своевременно выявить и предупредить распространение вируса.

В Росатоме подтвердили, что прибывшие на строительство БелАЭС 15 специалистов из РФ госпитализированы с коронавирусом. Установлен круг лиц, контактировавших с данными работниками. Они также изолированы и сдали тесты на коронавирус, результаты ожидаются в ближайшее время.

В управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона отметили, что Росатом предпринимает все меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиком в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-