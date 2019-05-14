На подготовку стационарных оздоровительных лагерей в этом году направят около Br12 млн

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом средств республиканского субботника на подготовку стационарных оздоровительных лагерей к очередному сезону будет направлено около Br12 млн. Об этом сообщил сегодня директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в пресс-центре БЕЛТА.

Геннадий Болбатовский

"Мы планируем, что с учетом средств из различных источников, а также заработанных на республиканском субботнике, около Br12 млн будет затрачено на подготовку базы стационарных лагерей. Их в этом сезоне будет работать более 140. Удельный вес отдыхающих в них ребят будет увеличен за счет максимального заполнения лагерей, некоторые начнут работу в мае и захватят пять смен", - отметил Геннадий Болбатовский.

Он также подчеркнул, что удалось остановить тенденцию массового закрытия стационарных лагерей. Точное их количество в нынешний сезон не указывается, пока не завершилась приемка. Но даже если какие-то лагеря не пройдут проверку, их закрытие компенсируется проведением смен на арендованной базе санаторно-курортных организаций. И широко применяется опыт использования закрытых малокомплектных школ в экологически чистых регионах, где есть вся инфраструктура.

"Республиканскому центру на проведение детской летней оздоровительной кампании выделено более Br47 млн, из которых Br1,3 млн - на приобретение путевок для льготных категорий детей, проживающих на загрязненных территориях, более Br500 тыс. - на подготовку", - добавил Геннадий Болбатовский. Планируется, что эти средства позволят оздоровить свыше 388 тыс. детей (более 38% численности детского населения). Количество желающих из года в год растет.

Согласован и размер дотаций на путевки в летние оздоровительные лагеря. Так, в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 и более дней дотация составит Br196 (около 42% от прогнозируемой стоимости путевки), в дневной 18-дневный - Br81 (около 66%). В дневной лагерь труда и отдыха размер удешевления достигает Br89 (при прогнозируемой стоимости Br132), 9-дневные профильные - Br84 (при средней стоимости Br111) и в спортивные (круглосуточные, дневные и 9-дневные) - Br217 (от Br550) Br91 (от Br143) и Br95 (от Br155) соответственно.

Дополнительно путевки будут удешевляться за счет средств местных бюджетов, нанимателей и профсоюзов, не менее 10% от стоимости заплатят родители. К слову, еще есть возможность приобрести путевки. Алгоритм такой: родители должны обратиться в комиссию по оздоровлению своего предприятия, которая далее связывается с территориальными представителями Республиканского центра, они регулируют заключение договоров.

Геннадий Болбатовский добавил, что на протяжении всей кампании будет проводиться мониторинг в оздоровительных лагерях, основной упор которого будет сделан на безопасность пребывания в них детей.-0-

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