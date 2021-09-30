На полигоне Лосвидо завершилось учение парашютно-десантной роты 103-й Витебской бригады

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо завершилось ротное тактическое учение парашютно-десантной роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Гвардейцы-десантники провели контрдиверсионные действия в назначенном районе. Личный состав роты выполнил поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконного вооруженного формирования.

"По замыслу учения рота после получения задачи совершила 30-километровый марш и прибыла в назначенный район. Нам были приданы дополнительные силы и средства усиления. Это гранатометное, зенитно-ракетное и разведывательное отделения", - рассказал командир парашютно-десантной роты гвардии лейтенант Сергей Дылейко.

Согласно боевому распоряжению рота получила приказ взять под охрану пункт управления полетами авиации, произвести поиск групп незаконного вооруженного формирования. "Поиск неприятеля был осуществлен силами парашютно-десантного взвода и разведывательного отделения. После этого личный состав роты совершил марш и занял район для проведения засады. Противник предпринял попытку обхода, но был уничтожен резервом парашютно-десантного взвода. В ходе ротного тактического учения мы постоянно получали новые вводные, обстановка менялась очень быстро, все происходило динамично. В такой ситуации командиру нужно мыслить нестандартно. Ну а главное - принимать правильные решения. Скажу, что весь личный состав роты действовал слаженно, ребята старались проявить лучшие качества", - отметил командир роты.-0-

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