22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне под Борисовом проходит батальонное тактическое учение 120-й механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В маневрах принимают участие более 400 военнослужащих. В течение трех дней батальон, усиленный артиллерийским, минометным и противотанковыми подразделениями, отрабатывает вопросы ведения оборонительного боя. На первом этапе тренировки гвардейцы провели засадные действия с боевой стрельбой днем и ночью.

"Батальон уверенно отрабатывает поставленные перед ним задачи. Личный состав действует с хорошей полевой выучкой. Замысел, конечно, постоянно меняется. Во втором полугодии прошлого года батальон отрабатывал батальонное тактическое учение и именно встречный бой на полигоне Осиповичский. В этом полугодии батальон выполняет задачи по ведению маневренной обороны", - рассказал заместитель командира бригады Максим Анципович.-0-