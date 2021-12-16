На повестке дня ОДКБ стоит налаживание сотрудничества с Китаем

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налаживание диалога и сотрудничества с Китаем с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе стоит в ОДКБ на повестке дня. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня. Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также Устава ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

По словам Владимира Зайнетдинова, в Секретариате ОДКБ приветствуют заявление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, озвученное им в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря. Лидер КНР выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе.-0-