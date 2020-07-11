На празднике в Александрии прошел показ коллекций льняной одежды от белорусских дизайнеров

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Лимитированные коллекции одежды изо льна презентовали сегодня на республиканском празднике "Купалье" в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

На малой сцене праздника прошел показ продукции ОАО "Центр Моды", дизайнер коллекции "Варажэя" - Антон Ярощик. Как рассказал дизайнер, на создание новых моделей его вдохновили внутренняя и внешняя красота славянских женщин. "Каждый год мы стараемся выпускать несколько капсульных коллекций изо льна, эта ткань востребована и актуальна. С годами любовь к этой ткани у людей растет - тренд экологичности становится все популярнее в мире, - отметил Антон Ярощик. - Стиль одежды, который я делаю из этой ткани, - бохо. С каждым годом стараюсь привнести что-то новое в работу, чтобы это было свежо, актуально и красиво. На создание новой коллекции меня вдохновляют славянские девушки и женщины. Они отличаются изумительным вкусом, прекрасной внешностью и удивительным внутренним миром. Я попытался воспеть это в созданной одежде".

Еще один дизайнер, чьи работы были представлены на сцене в Александрии, - Эльвира Жвикова. Зрители смогли увидеть коллекцию "Позiрк", созданную Оршанским льнокомбинатом и ОАО "Камволь".

"Лен для меня - одна из любимейших тканей, которая всегда вдохновляет на творчество. У нас очень богатое этническое и культурное наследие. Представленная коллекция декорирована принтами художника-примитивиста Алены Киш. Я постаралась передать ее искренние и яркие картины, добавив при этом графичности самой ткани. Они очень удачно дополнили стилевое впечатление от коллекции, - рассказала Эльвира Жвикова. - Эта коллекция - взгляд на наше наследие, этнос и традиции. Она позволяет заглянуть внутрь себя и понять, насколько сильно ты любишь свою страну и ее традиции".-0-