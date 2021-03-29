На прием к нотариусу можно записаться в один клик

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прием к нотариусу теперь можно записаться в один клик. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Меньше месяца назад Полоцк принял участие в пилотном проекте Министерства связи и информатизации совместно с РУП "Белтелеком" "Мобильный город", результатом которого стало мобильное приложение для смартфонов "Мой город". Нотариальная контора Полоцкого района и Полоцка стала неотъемлемой частью приложения.

Мобильное приложение предусматривает актуальные сведения о нотариальной конторе, ее местоположении, график работы нотариусов. Запись на прием онлайн возможна к любому нотариусу. Приложение содержит актуальные новости и статьи на тему нотариата. В будущем разработчики сделают активной функцию оплаты за консультацию прямо из приложения.-0-