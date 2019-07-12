На публичной кадастровой карте появилась информация об аукционах Института недвижимости и оценки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Публичной кадастровой карте разместили информацию об аукционах, проводимых Институтом недвижимости и оценки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Любой желающий теперь может в режиме оnline ознакомиться с текущей ситуацией по реализуемому имуществу, получить представление о его местоположении. Если объект заинтересовал, кликнув на него, можно получить на сайте Института недвижимости и оценки (организатора торгов), полную информацию об условиях аукциона, месте и времени его проведения", - рассказали в ведомстве. Для того, чтобы договориться осмотреть объект продажи и получить ответы на все интересующие вопросы, потенциальному покупателю нужно обратиться к специалистам института.

Как отметил генеральный директор Института недвижимости и оценки Александр Климчук, аукционные торги - один из старейших способов публичной продажи имущества, который и сейчас не теряет своей актуальности. "Более того, такой способ продажи имущества указывает на прозрачность сделки, быстрое информирование рынка и максимальный информационный охват потенциальных покупателей. Данный способ является приоритетным при продаже государственного имущества и имущества предприятий с долей государства", - добавил он.

Александр Климчук также выразил уверенность, что такой подход реализации имущества, как нанесение специального тематического слоя на публичную кадастровую карту, будет интересен и для владельцев излишнего имущества, специалистов в области оценки, риелторских услуг, инвесторов, аналитиков в сфере имущественных отношений и для других участников рынка недвижимости. Получить на карте доступ к информации об объектах недвижимости, реализуемых на аукционных торгах, можно в информационном слое "Недвижимость, реализуемая на аукционных торгах".

Республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и оценки" является профессиональным участником рынка недвижимости и иного имущества в сфере оценочной деятельности и проведения аукционных торгов.-0-