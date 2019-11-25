На реках Беларуси начал образовываться лед

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате понижения температуры воздуха на реках Беларуси начались ледообразовательные процессы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По состоянию на 25 ноября ледяные образования в виде заберегов и шугохода отмечаются на Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Вилии и Припяти, на большинстве их притоков, а также на отдельных водоемах страны.

На реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-20 см за сутки. На отдельных участках отмечаются резкие суточные подъемы (до 32 см) уровней воды, обусловленные ледообразовательными процессами.

"В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, существенного усиления ледообразовательных процессов не ожидается", - отметили в Белгидромете.-0-