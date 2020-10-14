На ремонт, на погашение ссуды, на автомобиль - перспективы развития программы "Семейный капитал"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "Семейного капитала" принесла ощутимый эффект, стимулировав рост числа многодетных семей. Эта мера господдержки будет развиваться и дальше: перспективные направления Министерство труда и социальной защиты постоянно обсуждает с заинтересованными ведомствами и главными бенефициарами помощи - семьями с детьми. О конкретных направлениях министр труда и социальной защиты Ирина Костевич поговорила сегодня на встрече с активом ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, за круглым столом подняты вопросы расширения направлений досрочного использования семейного капитала. Министр отметила, что норма, которая позволила закрепить саму возможность "разморозки" капитала, далась непросто. Но государство пошло навстречу многодетным. И сегодня практика показывает, что направления досрочного использования востребованы, особенно в сфере жилья. С 2015 года открыто почти 90 тыс. вкладов "Семейный капитал", на которых находится более $820 млн и более Br168 млн. Заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали почти 24 тыс. многодетных семей, из них на строительство жилья - 22 тыс. семей (90,4%).

"Но поступают обращения граждан с просьбами расширить направления: на погашение ссуды (займа) на строительство жилья, которые предоставляются организациями; на покупку доли жилого помещения; на ремонт квартиры; приобретение автомобиля отечественного производства и др. Со своей стороны скажу, что есть программа по приобретению автомобиля. Кроме того, пятиместный автомобиль для многодетной семьи - это как-то маловато. Хотя, пока папа работает, мама так может развезти всех детей по секциям и кружкам. Все это обсуждаемо, и хотелось бы услышать отклик по такой мере", - сказала Ирина Костевич.

Также среди предложений встречаются варианты по расширению досрочного использования семейного капитала на платные медицинские услуги (в частности, на предоставление технических средств реабилитации, когда ребенок с инвалидностью), на оплату услуг дошкольного образования, в том числе в частных садиках. Некоторые просят дать возможность использовать семейный капитал в качестве дополнительного пособия: чтобы раз в полгода, например, со счета выделялась материальная помощь на решение тех или иных бытовых вопросов.

От присутствовавших на встрече прозвучала и еще одна мысль: можно ли и семьям с двумя детьми рассмотреть какой-то формат выделения семейного капитала. Прежде всего для улучшения жилищных условий.

Все предложения, поступающие в Минтруда и соцзащиты и высказанные в том числе не встрече, будут еще обсуждаться.-0-