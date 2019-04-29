На республиканском субботнике заработано более Br9 млн - Белстат

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фонд республиканского субботника, который состоялся 20 апреля, перечислено Br9049 тыс. В этом году собрано денежных средств на 11,8% больше, чем в 2018-м (Br8091,2 тыс.), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Всего в субботнике, который был приурочен к Году малой родины, а также включал подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие 2868 тыс. человек.

Госорганы и местные власти, другие организации проводили субботник на рабочих местах либо благоустраивали и приводили в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Половина денежных средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских лагерей к очередному сезону.

Еще 50% средств перечисляются Минфину. Эти деньги направляются на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).-0-