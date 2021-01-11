На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Республиканская благотворительная программа "Рождественская елка - наши дети" объединила в Минске 1,6 тыс. детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно праздничная программа стартовала в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В собор на встречу с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином были приглашены 200 ребят. В храме состоялось художественное представление делегаций, а дети получили благословение владыки.

"27-й раз проводится замечательный проект "Рождественская елка - наши дети". Вчера завершился важный республиканский проект "Наши дети", во время которого для юных белорусов, нуждающихся в особой заботе и внимании, мы, взрослые, создали атмосферу праздника, добра, окружив ребят заботой. Важно, что такие проекты развиваются и в год консолидации белорусского общества, в год единения белорусов, важно, что мы все вместе, - сказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. - И сегодня здесь, в главном храме, собрались ребята из чернобыльских регионов, которые активно себя проявляют в творчестве, спорте, научной деятельности, являются победителями различных проектов. И мы хотим подарить этим детям частичку тепла, поздравить всех с Новым годом и Рождеством, показать что, действительно, мы вместе, вместе с ребятами, их родителями".

Союз молодежи, по словам Дмитрия Воронюка, всегда поддерживал и будет поддерживать активных и ярких ребят по всей стране. "Сегодня есть социальные лифты и каждый ребенок, вне зависимости от того, где родился, в большом городе либо в маленькой деревне, имеет возможность проявить себя благодаря своим талантам, хорошо учиться. И мы таких ребят постараемся заметить, поддержать и продвинуть. Мы, белорусы, единый народ. И мы всегда вместе будем помогать нашим детям", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Далее праздник продолжится в Белорусском государственном цирке, где всех участников программы ждет новогоднее представление "В поисках волшебства". Ребята побывают в творческой мастерской Деда Мороза, вместе с главными героями сказки - Снеговиком и его друзьями - пройдут через незабываемые приключения. Каждый юный гость получит сладкий подарок.

С учетом сложной эпидобстановки мероприятия благотворительной программы пройдут с соблюдением антикоронавирусных мер.

Организаторы проекта - Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, БРСМ, Белорусский фонд мира, Белорусский экзархат при поддержке заинтересованных.-0-