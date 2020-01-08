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08 января 2020, 13:00

На "Рождественскую елку" в Минск приехали дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Около 3 тыс. новогодних подарков подготовила для детей Гомельская областная организация БОКК
Более Br54,6 тыс. направлено из бюджета Гомельской области на акцию "Наши дети"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" проходит сегодня в Минске. Мероприятие началось в Свято-Духовом кафедральном соборе, передает корреспондент БЕЛТА.

На этот раз проект объединил более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских детских реабилитационно-оздоровительных центрах. В частности, на мероприятие приехали делегации из 25 районов страны и 2 районов Брянской области России, а также творческие коллективы и финалисты XXXII Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой!".

Митрополит Павел поздравил ребят с Рождеством Христовым, совершил молитву за детей Беларуси, благословил участников встречи. Ребята в знак благодарности преподнесли ему творческие поздравления и сувениры, изготовленные своими руками, в том числе праздничный рождественский пирог с 26 свечами - столько лет существует программа.

Арина Савенок приехала из Мозыря. Ей 9 лет, она уже не первый раз принимает участие в акции. "Мне здесь очень нравится. Мы подготовили номер, я буду читать стихи. Я люблю петь, танцевать, читать стихи и мечтаю стать актрисой", - рассказала девочка.

Егор Варига представляет лицей МЧС. "Это очень почетно - принимать участие в такой акции. От нашего лицея сегодня здесь 40 человек, а с моего третьего курса - 8. Выбирали самых ответственных, - сказал он. - Такие проекты важны для сплочения, развития детей. Мне очень хотелось сюда попасть. Я танцую, читаю стихи, со своими товарищами принимаю участие в различных мероприятиях, но эта акция - особенная".

Сегодня юные гости белорусской столицы также побывают в Белорусском государственном цирке. Здесь их ждет красочное представление и новогодние подарки. "Мы рады тому, что дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также талантливые ребята имеют возможность приехать в столицу, встретиться с митрополитом, - отметил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло. - Это акция стала традиционной, она будет проводиться и дальше".

С инициативой ежегодной "Рождественской елки" неизменно выступает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. В организации праздника активно участвуют Епархиальное управление Белорусской православной церкви, Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования, Гомельского, Могилевского, Брестского и Гродненского облисполкомов.

Главная цель проекта - духовная, социальная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах. Участниками республиканской благотворительной акции с 1994 года стали почти 50 тыс. белорусских мальчиков и девочек, а также дети из России и Украины. Возможность проведения детского праздника существует благодаря средствам, выделяемым в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.-0-

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