На сайтах школ должны размещаться лучшие методики преподавания - Карпенко

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайтах школ должны размещаться лучшие практики обучения и воспитания, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подошли к такому моменту, когда не только на национальном образовательном портале, едином информационно-образовательном ресурсе, но и на сайтах школ должны размещаться лучшие практики обучения и воспитания, лучшие уроки, креативные разработки, - сказал Игорь Карпенко. - Но, подчеркну, платформы не заменят классно-урочной системы. Главная функция школы наряду с обучающей - воспитывающая, социальная. Если мы сегодня не создадим условия для ребенка, для его социализации, подготовки к выходу в самостоятельную жизнь, воспитав три основных качества - гражданин, семьянин, профессионал-труженик, то ничего не будет".

Министр проинформировал, что в этом году вступительная кампания начинается с 16 июня. "10 июня в школах будут проведены выпускные вечера. Мы даем возможность школе за период с 10 по 16 июня организовать на бюджетной основе курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения. И мы будем это практиковать, чтобы дать возможность школьникам по максимуму подготовиться к ЦТ", -​ отметил он.-0-