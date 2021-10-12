На саммите ЕАЭС планируется принять заявление по климатической повестке

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, который намечен на 14 октября в Минске, главы государств Евразийского экономического союза намерены принять заявление по климатической повестке. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через два дня будет саммит Евразийского союза, наши президенты собираются. И одна из тем, которую они будут обсуждать, центральная - это будет достаточно амбициозное заявление по климатической повестке", - сказал Андрей Слепнев.

Он не стал раскрывать подробности документа. "Давайте дождемся, осталось всего два дня. Тем не менее мы уже знаем, что в нем будет акцентирован ряд конкретных, важных для союза и для внешней аудитории позиций", - добавил министр ЕЭК.-0-