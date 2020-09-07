На ситуацию в Беларуси пытаются воздействовать извне различными способами - сенатор

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ситуацию в Беларуси пытаются воздействовать извне различными способами, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович.

"В своей внешней политике Беларусь придерживается основных принципов международного права, в том числе делая акцент на поддержании отношений сотрудничества со всеми государствами, решении всех спорных вопросов без применения силы, невмешательстве во внутренние дела других стран. Беларусь является ответственным партнером по диалогу в регионе. Безусловным приоритетом для нас является интеграция с Россией в различных форматах: Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ. Со странами Европейского союза в последние 5 лет наметились очень положительные сдвиги во всех сферах. И, безусловно, Беларусь хотела бы сохранить такой сложившийся формат взаимодействия со всеми государствами региона и ожидает от своих соседей таких же подходов", - сказал Андрей Русакович.

Сенатор подчеркнул, что сложившаяся в Беларуси ситуация привлекает внимание всех стран региона. "Они внимательно наблюдают, изучают ее и соответствующим образом оценивают. Следует отметить, что оценки и выводы, которые сделаны в Москве, не во всем совпадают с официальной позицией Брюсселя и других столиц. Ряд государств стремится повлиять на сложившуюся в Беларуси ситуацию различными способами, включая информационное воздействие, применение ограничительных мер, поддержку оппозиционных движений. В то же время в международной политике в этом отношении существуют определенные границы, когда позиция и действия той или иной страны по отношению к событиям в другом государстве может расцениваться как вмешательство во внутренние дела. Этого нельзя допускать, - отметил он. - Внутриполитические вопросы в Беларуси должны решаться только в белорусском государстве с участием всех политических сил, путем диалога, на основе изучения общественного мнения, настроений всех социальных групп. А в международных делах Беларусь будет, безусловно, оставаться надежным партнером всех стран региона и донором региональной безопасности".-0-