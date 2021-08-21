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21 августа 2021, 19:49

На следующей неделе может решится вопрос об одном эвакуационном рейсе из Афганистана – посол Беларуси

Фото из архиваФото
Фото из архиваФото
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На следующей неделе может решится вопрос об одном эвакуационном рейсе из столицы Афганистана Кабула, который, как и вся страна, недавно перешел под контроль движения "Талибан". Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Говоря о том, сколько есть уже обращений за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане, которое курирует и работу в Афганистане, где нет белорусского диппредставительства, Олег Иванов сказал: "Ситуация меняется каждый день. В нашем списке всего на сегодняшний вечер было 16 человек. Из них один человек уже эвакуирован. И один, к сожалению, из этого списка исключен. Потому что он потерял право иметь вид на жительство. Тем не менее, мы готовы работать, я уже тоже говорил об этом, со всеми, кто к нам обратился. И пробуем помочь различными путями", - рассказал посол.

По его словам, это не обязательно может быть эвакуация. "У нас достаточно много партнеров в Кабуле. Вы знаете, например для меня не было неожиданностью, что талибы войдут не сегодня - завтра в Кабул. Последний раз я там был в июне. Не так дано. И тогда мы уже проговаривали с нашими партнерами разные варианты.

Например, у нас там есть представительство белорусско-афганской компании, которое тоже можно использовать, как временное убежище. Туда мы привезли новый флаг, я его лично установил над этим зданием. Оно охраняется вооруженными афганцами. Так что возможности помочь у нас есть, - заверил Олег Иванов. - Я не скажу, что их очень много, но тем не менее. У нас есть и надежные партнеры, такие как Российская Федерация, которая нам часто помогает эвакуировать граждан. В том числе они нам помогали эвакуировать наших граждан из Кабула в прошлом году в пандемийное время. У нас есть международные партнеры".

"Тот белорус, которого нам удалось эвакуировать с помощью международных партнеров, не считая заявленного украинской стороной эвакуированного гражданина Беларуси, который на самом деле являлся пилотом самолета, уже вылетел из Кабула. Думаю, что на следующей неделе решится вопрос об одном эвакуационном рейсе, на который, я бы очень хотел надеяться, попадут почти все желающие", - заявил дипломат.

Он отметил, что в посольстве изначально принимали заявки, доверяя людям на слово. Но оказалось, что на словах было одно, а на деле немного другое: "И гражданство неопределенное, и дети из смешанных семей вообще не имеют никаких документов". "Тем не менее, мы относимся к этой ситуации не как к юридически жестко обусловленной, а как к гуманитарному кризису, при котором, конечно, нужно помогать", - подчеркнул Олег Иванов.-0-
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