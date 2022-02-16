На "Союзной решимости" отрабатывают прикрытие войск от ударов воздушного нападения противника

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады ВС отрабатывают вопросы уничтожения вклинившегося в оборону условного противника и ведения рейдовых действий.
На полигоне Брестский подразделения сил специальных операций ВС осуществляют поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконного вооруженного формирования.
На участке местности "Барановичи" подразделения механизированной бригады ВС Беларуси и подразделения морской пехоты ВС России ведут учебный бой на оборонительных рубежах. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника.
На участке местности "Осиповичи" ведут учебный бой с целью уничтожения тактического воздушного десанта условного противника подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ, ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси и России. Ракетные и артиллерийские подразделения ВС России несут боевое дежурство.
Зенитные ракетные подразделения ВС РФ на участке "Лунинец" осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по ПВО. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил ВС РФ отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский и полигоне Осиповичский.
На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций ВС Беларуси и Воздушно-десантных войск ВС России занимаются охраной объектов, отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконного вооруженного формирования.
Мотострелковые подразделения ВС РФ на участках "Мозырь" и "Речица" размещаются в районах сосредоточения, готовятся к выполнению задач по предназначению, отрабатывают вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями.
На участках местности "Марьина Горка", "Пинск", "Полесский" продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках учения.-0-
Фото Рамиля Насибулина