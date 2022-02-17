На "Союзной решимости" отрабатывают противовоздушное прикрытие войск

Во время учений

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" продолжается выполнение учебно-боевых задач. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На полигоне "Гожский" подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси производят уничтожение вклинившегося в оборону противника.

На полигоне "Брестский" подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России осуществляют десантирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования.

Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси и подразделения морской пехоты Вооруженных Сил России на участке местности "Барановичи" ведут оборонительный и наступательный бой на рубеже маневренной обороны, а также осуществляют прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника.

Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на участке местности "Гомель" осуществляют охрану объектов, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил России на участке местности "Лунинец" осуществляют противовоздушное прикрытие войск. Выполняются задачи боевого дежурства по ПВО.

Подразделения специального назначения Вооруженных Сил Беларуси и Вооруженных Сил России на участке местности "Марьина Горка" ведут тактико-специальную подготовку, организуют засаду разведгруппой спецназначения, выполняют упражнения тактических стрельб ночью.

Мотострелковыми подразделениями и подразделениями ВДВ Вооруженных Сил России на участке местности "Речица" ведется размещение в районах сосредоточения, подготовка к ведению наступления, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

На участках местности "Осиповичи", "Мозырь", "Полесский", "Пинск" продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках учения.-0-

Фото Рамиля Насибулина