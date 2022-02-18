На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
На полигоне Гожский механизированными подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь отрабатывается проведение контратак с боевой стрельбой. Осуществляется прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения условного противника.
На полигоне Брестский подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь отрабатываются вопросы по десантированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования.
На полигоне Обуз-Лесновский механизированные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделения морской пехоты Вооруженных Сил Российской Федерации ведут совместные учебные боевые действия на оборонительном рубеже.
На участке местности "Гомель" подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь отрабатываются задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и незаконным вооруженным формированиям.
На участке местности "Лунинец" зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется противовоздушное прикрытие войск. Выполняются задачи боевого дежурства по ПВО. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывает вопросы авиационной поддержки действий войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский и полигоне Обуз-Лесновский.
На участке местности "Марьина Горка" подразделениями специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации ведутся учебные разведывательно-поисковые действия в назначенных районах.
На участках местности "Осиповичи", "Полесский", "Мозырь", "Речица", "Пинск" продолжается выполнение учебно-боевых задач.-0-
Фото Рамиля Насибулина