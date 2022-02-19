На "Союзной решимости" отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российских совместных оперативных учений "Союзная решимость - 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси отрабатывают наиболее сложные вопросы ведения учебного боя.

На полигоне Брестский подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, воздушно-десантных войск и мотострелковых подразделений Вооруженных Сил России отрабатывают вопросы выхода в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований с боевой стрельбой.

Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных Сил России на участке местности "Барановичи" преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы.

Боевое дежурство на участке местности "Осиповичи" несут ракетные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

На участке "Марьина Горка" подразделения специального назначения Вооруженных Сил Беларуси и Вооруженных Сил России ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Подразделениями сил специального назначения Вооруженных Сил Беларуси на участке местности "Пинск" отрабатывают вопросы подготовки и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории.

На участке местности "Полесский" осуществляется перемещение подразделений ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси в новый район. На участках "Лунинец", "Мозырь" и "Речица" продолжается выполнение учебно-боевых задач.-0-