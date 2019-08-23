На столичных предприятиях активно реализуются инициативы Белорусского союза женщин - Щеткина

23 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На столичных предприятиях активно реализуются инициативы БСЖ, направленные на повышение статуса женщины - матери, профессионала, лидера. Важность этого отметила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня в ходе выездного заседания правления этой общественной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой мероприятия было взаимодействие местных органов власти и организаций Белорусского союза женщин по созданию условий для совмещения семейных обязанностей и профессиональной занятости работников. Особое внимание было уделено проведению акции "Соберем портфель вместе", приуроченной к началу нового учебного года, в которой принимают активное участие все областные и столичная организации БСЖ.

Марианна Щеткина отметила интересный опыт в данном плане Минской городской организации БСЖ. Здесь в центре внимания постоянно находятся вопросы самореализации женщины, в том числе совмещение семейных обязанностей и профессиональной деятельности.

Как рассказала во время заседания председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин Жанна Романович, направления деятельности организации очень многогранны и в багаже десятки добрых инициатив. Однако знаковыми позициями остаются семья, материнство и детство, здоровье женщины. Она привела некоторые факты: в столице сегодня проживают 1 млн 85 тыс. женщин - 54,4% от общей численности жителей города. Каждая четвертая минчанка - молодая женщина. Почти 49% руководящих должностей занимают женщины.

Жанна Романович обратила внимание, что как в Минске, так и в стране в целом созданы комфортные условия для материнства. В рейтинге государств, благоприятных для материнства и рождения детей, Беларусь занимает 25-е место среди 179 стран мира и первое место - в СНГ. "Прежде всего это государственная социальная поддержка каждой мамы - 11 видов государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Значительным стимулом для роста многодетных семей стал семейный капитал. Такую поддержку в столице получили более 10,6 тыс. семей. Мы видим, что эта мера работает, количество детей, рожденных третьими и последующими, увеличивается. Сегодня в столице проживают 15,5 тыс. многодетных семей, количество которых ежегодно возрастает почти на одну тысячу", - отметила Жанна Романович.

Наряду с этим она рассказала о мероприятиях и акциях, проводимых Минской городской организацией БСЖ. Это Неделя матери, конкурсы "Лучшая многодетная семья", "Женщина года", акции "Колыбельная мамы", "Каждому ребенку - любящая мама", "Молодая семья". Популярной стала ежегодная выставка-форум "Материнство и детство", где наряду с презентацией товаров и услуг белорусских предприятий проводятся консультации медиков, психологов, представителей службы занятости, сферы образования.

В этом году дан старт инновационному медико-социальному проекту "Марафон женского здоровья". Инициативой столичной организации БСЖ стало открытие тренинга "Школа равных возможностей", в котором участвуют мамы и папы.

Пленарное заседание состоялось в Минской городской ратуше с участием заместителя главы Администрации Президента Андрея Кунцевича.

Вниманию активисток БСЖ были также представлены фотовыставки "Женское лицо Победы" и "Счастливое детство". Участницы посетили СОАО "Коммунарка" и государственное предприятие "Минский метрополитен", на примерах которых ознакомились с деятельностью первичных организаций Белорусского союза женщин. Здесь речь шла также о поддержке работниц в совмещении семейных обязанностей и профессиональной занятости.-0-

Фото БСЖ