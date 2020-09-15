На страже качества медтехники и лекарств - Пиневич о задачах перед Центром экспертиз и испытаний

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителем Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении стал Дмитрий Гринько. Представляя коллективу нового директора, исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич определил ряд задач, стоящих перед центром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень прошу стоять на страже качества всех изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов. При этом должно быть как можно меньше бюрократии, любых препон, которые связаны с этой достаточно сложной процедурой, - сказал Дмитрий Пиневич. - От центра зависит, как мы с вами будем работать в качестве регуляторов в области обращения и ввода в обращение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медтехники".

Перед центром поставлены задачи и по наращиванию международного взаимодействия. "Со следующего года каскадом пойдут нормативные документы, объединяющие работу на рынках ЕАЭС. Есть очень много моментов, которые мы должны отрегулировать в сжатое время", - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Кроме того, стоит задача войти во все международные рейтинги и ассоциации. Речь идет о публикационной активности, грантах, проведении научных изысканий.

В беседе с журналистами Дмитрий Гринько отметил, что Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении имеет хорошую материально-техническую базу и серьезный кадровый потенциал. Необходимо совершенствовать нормативную базу. Вместе с тем он заметил, что оптимизированы процедуры регистрации как медицинских изделий, так и лекарственных средств, фармсубстанций. Производителям стало проще работать. Кроме того, анонсирован ряд семинаров, посвященных обучению. Еженедельно проводятся консультации для производителей по вопросам регистрации медицинских изделий и лекарственных средств.

При лабораториях Центра экспертиз и испытаний планируется создать учебный центр для повышения квалификации специалистов со всей республики. "Выходим и на международный уровень. Есть хороший опыт с Казахстаном, Россией", - добавил Дмитрий Гринько.-0-