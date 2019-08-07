На стройплощадку комплекса "Минск-Мир" прибыла новейшая строительная техника: МАЗы включились в работу

На стройплощадку многофункционального комплекса "Минск Мир" поставлено уже 20 новейших строительных машин Минского автомобильного завода – крупнейший застройщик страны, компания Dana Holdings приобрела технику белорусского производства. Новые автомобили уже приступили к работе, но это только начало – на очереди поставка еще как минимум 15 единиц техники.

Соглашение о приобретении техники компания Dana Holdings и Минский автомобильный завод подписали еще в апреле, на строительной выставке BUDEXPO-2019 в Минске. Договор предусматривает приобретение застройщиком новинок белорусских автомобилестроителей на сумму 2,63 млн рублей.

"Приобретенные автомобили – это только первая часть контракта, Dana Holdings продолжит закупку специальных строительных машин у белорусских автомобилестроителей. Сейчас ведется строительство порядка 1 200 000 кв. метров только в комплексе "Минск-Мир", поэтому нам нужна мощная и надежная специальная техника", – отметил директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров.

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров принимал поставленную технику

Начальник управления специальной техники и шасси ОАО "МАЗ" – управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Юрий Пивоваров, который передавал машины застройщику, рассказал о подробностях контракта. "На данный момент компании "Дана Холдингз" поставлено уже около 20 автомобилей, в ближайшие месяцы мы отгрузим еще около 15 автомобилей. Иными словами, мы находимся в самом начале нашей совместной работы, в ходе которой мы дорабатываем продукт под требования нашего клиента. И символично, что наши машины будут использоваться на одной из самых масштабных строек страны", – отметил Юрий Пивоваров.

Представитель МАЗа подчеркнул, что производству строительной техники белорусский автопром уделяет особое внимание. "Мы благодарны компании ИООО "Дана Астра" за выбор нашей продукции и подписание контракта. Сегодняшнее мероприятие очень значимое для всех, кто создавал эти машины. "Дана Холдингз" на сегодняшний день является крупнейшим девелопером в стране. Для своих нужд компания заказала специальные автомобили. Техника, которая здесь представлена – не серийная, она была разработана согласно требованиям заказчика и произведена совместно с нашим корпоративным партнером компанией "Аксиом Груп". Таким образом, два белорусских производителя объединили свои усилия, чтобы в полной мере удовлетворить запросы крупнейшего белорусского застройщика", – подчеркнул Юрий Пивоваров.

Начальник управления специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров

В первой партии машин – самосвалы МАЗ-650128, кузов которых рассчитан на 20 кубометров сыпучих грузов. Двигатель здесь 430 л.с. производства Weichai Power. Это мощная и комфортная техника, которая способна решать самые сложные задачи на масштабной стройке.

Самосвалы МАЗ-650128

Кроме того, застройщик приобрел миксеры АБС-11ДА на шасси МАЗ-6516С9 и с оборудованием Tigarbo. Барабан этого бетоносмесителя вмещает 11 кубометров смеси – более 26 тонн готового раствора. Полная масса автомобиля – 44 тонны, и это потребовало мощной силовой установки –двигателя ЯМЗ-653.10 челлендж, производимого на базе лицензионного Renault dCi11. И, конечно же, установлена самая современная и эргономичная кабина для удобной и комфортной работы водителя на сложном рельефе строительной площадки.

Миксер АБС-11ДА на шасси МАЗ-6516С9 и с оборудованием Tigarbo – в фирменных цветах Dana Holdings

Dana Holdings – это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году второй раз подряд вошла в список World Finance 100.

Сегодня Dana Holdings реализует целый ряд знаковых проектов, которые во многом определяют современный облик нашей столицы, – кроме комплекса "Минск-Мир" в его активе многофункциональный комплекс "Маяк Минска" с мультимедийным фонтаном "Дана Танец", жилые комплексы "Парк Челюскинцев" и Vogue, бизнес-центр "БК Капитал".

Макет квартала "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Общая площадь строительства многофункционального комплекса "Минск Мир" составит около 3 млн. кв.м, и здесь будут построены многочисленные жилые кварталы – дома, школы, детские сады, торгово-развлекательные центры, это будет "город в городе", где определяющее значение имеет развитая социальная инфраструктура комплекса.

Ключевая роль в проекте отводится Международному финансовому центру. Его создание было одобрено на самом высоком уровне. Соответствующее правительственное соглашение было подписано нашей страной с Международным финансовым центром Дубая. Он выступит партнером в реализации столь грандиозного проекта. Этому решению предшествовала активная работа застройщика – еще за полгода до принятия решения на государственном уровне Dana Holdings подписала меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром в Дубае. Стороны договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра.

Комплекс "Минск Мир" – архитектура нового времени

Отметим, что выбор именно белорусской техники в инвестиционном портфеле компании Dana Holdings не случаен. Интегрироваться в экономику страны, в полной мере использовать потенциал белорусских производителей, вывести отношения в строительной отрасли Беларуси на уровень взаимовыгодного партнерства и сотрудничества – именно такие цели были поставлены и реализуются холдингом с самого начала строительства.

Примечательно, что все строительные материалы для инвестиционных проектов группа компаний Dana Holdings покупает на белорусских предприятиях. Объем заказов со стороны крупнейшего застройщика на рынке существенно поддерживает отечественных производителей, способствует росту продаж строительных материалов белорусского производства и развитию экономики в целом. Всемерная поддержка национальной экономики – общемировой тренд, которому в полной мере следует и холдинг Dana Holdings.

"Наша компания серьезно относится к выбору производителя техники, которая будет использоваться при строительстве объектов. Качество и надежность – вот ключевые критерии. Кроме этого, стратегия, обозначенная учредителями компании, – это максимальная поддержка местных производителей и компаний. У нас задействовано порядка 50 белорусских подрядных компаний, а это – десятки тысяч рабочих мест", – рассказал Павел Овчаров.

Павел Овчаров и Юрий Пивоваров осматривают новую строительную технику

По словам представителя компании Dana Holdings, многофункциональный комплекс "Минск-Мир" призван стать визитной карточкой столицы. "Для нас важно, чтобы при создании комплекса были задействованы все возможности белорусских производителей, проектировщиков, подрядных организаций. И речь идет не только о строительных материалах. Большие перспективы открываются перед белорусскими предприятиями, которые производят отделочные материалы, электротехнику, окна и двери, мебель и интерьерный текстиль. Мы открыты для белорусских производителей, для нас всегда в приоритете – отечественная продукция высокого качества. И это подтверждает наш контракт с МАЗом", – отметил Павел Овчаров.

Представители Дана Холдингс и МАЗа осмотрели уже возведенные дома комплекса "Минск Мир"

Строительная отрасль – важная часть национальной экономики, и в Dana Holdings вносят свой значимый вклад в ее развитие. "Мы верим, что реализуемые нами проекты укрепят имидж Минска как современного и красивого европейского города, и будут способствовать росту экономического потенциала Беларуси", – подчеркнул Павел Овчаров.

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