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Общество
27 августа 2020, 18:09

На техсредства реабилитации в системе соцзащиты выделено Br13,5 млн в I полугодии - Румак

Александр Румак
Александр Румак

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами социальной реабилитации в системе соцзащиты в первом полугодии 2020 года из бюджета было выделено Br13,5 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на презентации новых современных технических средств социальной реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество людей с инвалидностью ежегодно увеличивается. Сегодня в нашей стране их 575 тыс. Одним из видов социальной поддержки таких граждан является обеспечение техническими средствами социальной реабилитации. С учетом их особенностей. Это помощь для того, чтобы человек сохранял индивидуальную мобильность. Для кого-то это кресло-коляска, кто-то использует трости. Большой ряд средств - для детей с инвалидностью: различные столики, ходунки, которые позволяют ребенка с ДЦП обучать передвижениям, кормить. Также вертикализаторы, чтобы проводить реабилитацию. Много видов ортопедической обуви. Все эти средства реабилитации выдаются за счет республиканского или местных бюджетов, - сказал Александр Румак. - За 2019 год органами по труду, занятости и соцзащиты и протезно-ортопедическим центром выдано 109,5 тыс. технических средств социальной реабилитации. Стоило это государству Br27 млн. В первом полугодии 2020 года Br13,5 млн уже выделено на эти цели. Нашими органами выдано более 50 тыс. средств".

Он уточнил, что из республиканского бюджета финансируются инвалидные кресла-коляски (они выдаются на 5 лет), прочие средства - из местных. Ортопедическая обувь (пара зимней и пара - летней) выдается на год, все это время действует гарантия, профильные мастерские обеспечивают ремонт при необходимости.

При этом для инвалидов по зрению предусмотрена частичная оплата за смартфоны.

"Всего в государственном перечне 72 технических средства социальной реабилитации: 49 выдаются органами по труду, занятости и социальной защите и протезно-ортопедическим восстановительным центром, 23 вида средств выдаются организациями здравоохранения, - добавил замминистра. - Перечень расширяется по заявкам людей с инвалидностью и общественных организаций, которые представляют их интересы. Вносятся предложения в правительство - и расширяется перечень средств, который необходим этой категории для полноценной самостоятельной жизни".

Прошлый раз перечень обновлялся в 2017 году: тогда в него были включены купальники для женщин после мастэктомии, сидения в ванную для инвалидов первой группы и некоторые приспособления малой реабилитации.

На своеобразной выставке сегодня представлены изготовленные по новым технологиям ортопедическая обувь, инвалидные кресла-коляски, бандажные изделия, протезы (ортезы) верхних и нижних конечностей, различные приспособления для сиденья и передвижения. Наименования этих предметов уже включены в перечень. Но представленные модели отличает то, что они усовершенствованы. Некоторые еще проходят необходимые испытания и регистрацию в системе здравоохранения. Срок их внедрения зависит от использованных материалов, сложности изготовления. Часть экспозиции составили изделия, которые предлагает Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников.

Мероприятие организовано для общественных объединений инвалидов на базе Белорусского протезно-ортопедического центра. Начальник бюро инновационных разработок Вадим Жолнерович, начальник технологического отдела Наталья Барсукова и другие специалисты рассказали гостям подробнее о новинках, а также активно интересовались обратной связью. "Для нас важно ваше мнение, ваши характеристики той продукции, которую мы представили. Оно будет учитываться при производстве продукции и корректировке этих образцов", - сказал Вадим Жолнерович.

Белорусский протезно-ортопедический центр - многопрофильный центр, в котором в комплексе осуществляется медицинская, социальная, физическая и профессиональная реабилитация. Спектр услуг широкий: от проектирования и изготовления инвалидных кресел-колясок, технических средств социальной реабилитации, пошива ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарного протезирования, обучения ходьбе и пользованию протезами, разностороннего восстановительного лечения до лечебно-оздоровительных и профилактических услуг, возможности получения рабочих специальностей и профессиональной переподготовки с выдачей соответствующих квалификационных документов. Ежегодно услугами центра пользуется около 170 тыс. человек.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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инвалиды Министерство труда и соцзащиты презентация
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