На телеканале Euronews вышел сюжет к II Европейским играм

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемочная группа телеканала "Евроньюс" подготовила сюжет, посвященный II Европейским играм, которые пройдут 21-30 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Сюжет вышел в программе "Метрополитэнс". В нем рассказывается об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму. Звездные послы II Европейских игр Дарья Домрачева и Мария Василевич показали журналистам свои любимые места для отдыха в Минске.

Ранее на канале медиахолдинга уже выходило промовидео о Беларуси и II Европейских играх.

"Евроньюс" - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах. Аудитория канала превышает 430 млн человек.-0-